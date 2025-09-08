Hoshi en concert aux Francofolies de La Rochelle, mercredi 10 septembre 2025 sur France 4

Mercredi 10 septembre 2025 à 21:00, France 4 diffusera le concert d'Hoshi capté en juillet dernier aux Francofolies de la Rochelle et inédit à la télévision.

Hoshi est autrice-compositrice-interprète, elle a 28 ans, 2 albums certifiés (double) platine, 2 nominations aux Victoires de la Musique, plus de 200 concerts à son actif et plus de 300 000 spectateurs.

« Mauvais rêve », premier single de son nouvel album Cœur Parapluie, a marqué son retour en avril 2023 et dresse un portrait des moments marquants de sa vie d’enfant, d’adolescente puis de jeune adulte.

Hoshi a entamé sa tournée Cœur Parapluie Tour et a rempli tous les zéniths et Arena de France en 2024. En octobre dernier, elle a sorti la réédition de son album Cœur Parapluie intitulé Cœur Papillon qui inclut cinq titres inédits.

En 2025, l’aventure se poursuit…