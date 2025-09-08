recherche
Divertissements

Hoshi en concert aux Francofolies de La Rochelle, mercredi 10 septembre 2025 sur France 4

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 8 septembre 2025 211
Hoshi en concert aux Francofolies de La Rochelle, mercredi 10 septembre 2025 sur France 4

Mercredi 10 septembre 2025 à 21:00, France 4 diffusera le concert d'Hoshi capté en juillet dernier aux Francofolies de la Rochelle et inédit à la télévision.

Hoshi est autrice-compositrice-interprète, elle a 28 ans, 2 albums certifiés (double) platine, 2 nominations aux Victoires de la Musique, plus de 200 concerts à son actif et plus de 300 000 spectateurs.

« Mauvais rêve », premier single de son nouvel album Cœur Parapluie, a marqué son retour en avril 2023 et dresse un portrait des moments marquants de sa vie d’enfant, d’adolescente puis de jeune adulte.

Hoshi a entamé sa tournée Cœur Parapluie Tour et a rempli tous les zéniths et Arena de France en 2024. En octobre dernier, elle a sorti la réédition de son album Cœur Parapluie intitulé Cœur Papillon qui inclut cinq titres inédits.

En 2025, l’aventure se poursuit…

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Quotidien&quot; lundi 8 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" lundi 8 septembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

08 septembre 2025 - 18:24

Sur le même thème...

&quot;Le meilleur pâtissier&quot; mercredi 10 septembre 2025 sur M6, voici ce qui va se passer

"Le meilleur pâtissier" mercredi 10 septembre 2025 sur M6, voici ce qui va se passer

08 septembre 2025 - 16:11

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 10 septembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 10 septembre 2025, les invités reçus pa…

08 septembre 2025 - 18:18 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL