"Familles nombreuses : la vie en XXL" mercredi 10 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 10 septembre 2025
"Familles nombreuses : la vie en XXL" mercredi 10 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Mercredi 10 septembre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans ce nouvel épisode ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé mercredi 10 septembre 2025 sur TF1.

Une fois avoir déposé les triplées pour leur premier jour d'école, Céline et Clément retrouvent leurs adolescents.

À l'occasion des renouvellements de noces de leurs parents, les enfants Cail ont préparé des discours. Les familles finissent par faire une rétrospective sur l'année passée, les moments forts, bons comme mauvais.

