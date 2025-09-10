recherche
Divertissements

"Taratata" fête sa 600ème le 27 septembre 2025 au Zénith, les invités de Nagui sur France 2

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 10 septembre 2025 263
"Taratata" fête sa 600ème le 27 septembre 2025 au Zénith, les invités de Nagui sur France 2

À l'occasion du 600ème numéro de "Taratata", Nagui vous proposera samedi 27 septembre 2025 à 21:00 sir France 2 un show XXL au profit de la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM).

Déjà 600 numéros ! Une longévité exceptionnelle pour une émission musicale, et toujours la même promesse : la musique jouée en live, dans toute son intensité. Depuis plus de 30 ans, Taratata a offert des milliers d’instants inoubliables, des rencontres inattendues et des performances mémorables.

Au fil des années, Nagui a tissé une relation unique avec les artistes : mélange de confiance, de complicité et de bonne humeur. Ce climat a permis à Taratata de rester un espace de liberté rare, où les artistes osent, se surprennent eux-mêmes et créent des moments qu’on ne voit nulle part ailleurs.

Samedi 27 septembre 2025, Taratata vous embarque au Zénith Paris – La Villette pour un show XXL avec plus de 50 artistes.

Des fidèles de l’émission viendront accompagnés pour revisiter les plus belles chansons qui ont marqué l’histoire de l’émission, et des nouveaux feront leur entrée : Hugues Aufray, Mat Bastard, Axel Bauer, Bénabar, Patrick Bruel, Cali, Christine and the Queens, Claudio Capéo, Charlotte Cardin, Eddy de Pretto, Garou, Imany, Orchestral Manœuvres in the Dark, Ko Ko Mo, Kyo, Nolwenn Leroy, Clara Luciani, -M-, Marie-Flore, Marine, Ours, Matt Pokora, Marco Prince, Raphaël, Catherine Ringer, Gaëtan Roussel, Sam Sauvage, Aliocha Schneider, Gauvain Sers, Solann, Alain Souchon, Pierre Souchon, Laurent Voulzy et ses fils Cliff, Julien, Nicolas, Quentin, Charlie Winston

Au programme : 2h30 de musique 100% live, près de 40 titres interprétés, des duos inédits, des trios qu’on n’oserait même pas imaginer, des reprises emblématiques, des surprises…

Un événement caritatif :

Ce ne sera pas seulement un concert : tous les artistes seront là pour la bonne cause puisque l’intégralité de la recette de ce concert sera reversée à la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM), afin de soutenir la lutte contre le cancer.

Cette soirée sera bien plus qu’un anniversaire : un condensé d’émotions, de partages et de musique à l’état pur.

Le samedi 27 septembre à 21.10 sur France 2, préparez-vous à vivre une soirée où la musique sera à l’honneur sans aucune interruption !

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Primes à venir, Invités des émissions
Retour en haut

L'info TV en continu

Valérie Lemercier sera la prochaine invitée des &quot;Rencontres du Papotin&quot; le 20 septembre 2025 sur France 2

Valérie Lemercier sera la prochaine invitée des "Rencontres du Papotin" le 20 septembre 2025 sur France 2

10 septembre 2025 - 19:39

Sur le même thème...

&quot;Permis de conduire : le grand test&quot; sur M6 mardi 30 septembre 2025

"Permis de conduire : le grand test" sur M6 mardi 30 septembre 2025

10 septembre 2025 - 17:35

A ne pas manquer...

&quot;Vivement Dimanche&quot;, les invités de Michel Drucker le 14 septembre 2025 sur France 3

"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 14 septembre 202…

10 septembre 2025 - 16:12 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL