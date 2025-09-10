recherche
"Le Grand Concours" spéciale 40 ans des Restos du Coeur le 27 septembre sur TF1, les invités d'Arthur

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 10 septembre 2025
"Le Grand Concours" spéciale 40 ans des Restos du Coeur le 27 septembre sur TF1, les invités d'Arthur

À l'occasion du 40ème anniversaire des "Restos du Coeur", Arthur proposera le 27 septembre 2025 à 21:10 sur TF1 une édition spéciale du "Grand Concours".

Il y a 40 ans, le 26 septembre 1985, Coluche lançait en direct sur Europe 1 sa "petite idée" de cantine gratuite pour donner à bouffer à ceux qui ont faim". Les Restaurants du Cœur étaient nés, au milieu du chaos social des années 80 et leur cortège de "nouveaux pauvres", plongés dans la précarité par la brutalité du chômage de masse.

À la fin de cette première campagne de solidarité, quelques 8,5 millions de repas auront été servis dans 600 points de distribution de fortune partout en France, par 5 000 bénévoles. L'an dernier, les Restos du Cœur ont distribué 163 millions de repas à 1,3 million de personnes accueillies grâce à 75 000 bénévoles réguliers. Les pauvres sont toujours plus nombreux, mais ils ne sont plus "nouveaux ".

Pour marquer cette date symbolique, Arthur vous propose un "Grand Concours" Spécial 40 ans des Restos du Cœur.

Préparez-vous pour une soirée pleine de rires et de générosité !

Lors de cette émission exceptionnelle, de nombreuses personnalités proches de l'association vont jouer au profit des Restos du Cœur : Michèle Laroque, Kad Merad, Gérard Jugnot, Mimie Mathy, François-Xavier Demaison, Laurent Petitguillaume, Manu Levy, Pauline Déroulède, Claudia Tagbo, Philippe Caverivière, Mohamed Bouhafsi, Emilie Mazoyer, Samuel Etienne, Thierry Marx... vont s'affronter pour la bonne cause !

"Le Grand Concours" 40 ans des Restos du Cœur vous offrira une belle soirée de rires et de compétition entre nos personnalités. Deux manches épiques et une finale palpitante, des questions de culture générale et de candidats plus déterminés que jamais : tous les ingrédients sont réunis pour une édition mémorable !

Alors, qui saura tirer son épingle du jeu ?

Qui sera le grand vainqueur de cette édition ?

Et qui soulèvera le trophée de cette édition en faveur des Restos du Cœur ?

Valérie Lemercier sera la prochaine invitée des "Rencontres du Papotin" le 20 septembre 2025 sur France 2

10 septembre 2025 - 19:39

"Permis de conduire : le grand test" sur M6 mardi 30 septembre 2025

10 septembre 2025 - 17:35

"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 14 septembre 202…

10 septembre 2025 - 16:12 Divertissements

