"Familles nombreuses : la vie en XXL" jeudi 11 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 11 septembre 2025
"Familles nombreuses : la vie en XXL" jeudi 11 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Jeudi 11 septembre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans ce nouvel épisode ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé jeudi 11 septembre 2025 sur TF1.

Tous les invités sont arrivés chez les Esposito pour faire la fête après le baptême. Le déjeuner est très réussi, tout le monde se régale !

Dans la famille Laforce, Victoria est une grande fille : elle ne met plus de couche et fait pipi toute seule. Une fierté pour sa maman !

Les Ballot vont se promener en forêt. Ça tient à cœur à Maxime et Anaïs de les habituer à marcher et à prendre l'air.

Après l'opération, c'est une nouvelle vie qui commence pour Roxane. Elle n'arrive pas encore à lever les bras mais elle va se rétablir petit à petit.

Les Perside accompagnent leur papa ramasser les patates. C'est une activité qu'ils aiment bien faire.

