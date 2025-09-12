recherche
"Familles nombreuses : la vie en XXL" vendredi 12 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 12 septembre 2025 131
"Familles nombreuses : la vie en XXL" vendredi 12 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Vendredi 12 septembre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans ce nouvel épisode ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé vendredi 12 septembre 2025 sur TF1.

Les Cail et les Baudrand passent des vacances ensemble avec les 14 enfants ! Céline et Marie-Caroline se chargent des courses XXL.

Chez les Esposito, l'heure est au changement de saison dans les garde-robes des enfants ! L'avantage dans une famille nombreuse, c'est que les vêtements peuvent servir à plusieurs enfants !

Comme à leur habitude, les Perside nous partagent leurs petites astuces responsables du quotidien. Aujourd'hui, on parle linge et lessive.

Les vacances des Nguyen sur l'île d'Oléron continuent !

Dernière modification le vendredi, 12 septembre 2025 09:01
Publié dans Divertissements, Vendredi
