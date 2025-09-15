"Familles nombreuses : la vie en XXL" lundi 15 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Lundi 15 septembre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans cet épisode ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé lundi 15 septembre 2025 sur TF1.

Chez les Gonzalez, Marceau fête ses 3 ans ! Ça tombe bien, car il n'a pas école et il va donc pouvoir profiter d'une journée avec sa maman.

Pour la famille Van Der Auwera, c'est le grand jour ! Les enfants rentrent à l'école.

Tiffanie Esposito continue son grand tri des vêtements. Elle nous fait une confidence : son envie d'avoir un 7ème enfant.

Les Perside partent faire des courses. Finalement, le caddie est plus léger que ce qu'Olivier pensait !