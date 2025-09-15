"Le Monument préféré des Français" mercredi 17 septembre 2025 sur France 3

Depuis la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris, Stéphane Bern vous donne rendez-vous sur France 3 mercredi 17 septembre à 21:10 pour l'édition 2025 du "Monument préféré des Français".

À l’approche de la 42ème édition des Journées européennes du patrimoine, Le monument préféré des Français fait son grand retour sur France 3.

Stéphane Bern vous invite à partir à la découverte de la prodigieuse richesse du patrimoine culturel, architectural et historique de notre pays qui compte plus de 43 000 édifices inscrits ou classés aux Monuments historiques !

Les téléspectateurs ont déjà pu voter pour choisir les 14 monuments représentant leur région de cœur. À l’occasion de cette grande soirée, vous découvrirez le classement final et « LE monument préféré des Français 2025 » !

Pour dérouler avec vous le classement, Stéphane Bern vous accueille à la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris pour une visite exceptionnelle. Ce musée est le seul établissement national dédié intégralement à l'histoire de l'architecture et du patrimoine monumental, de l'époque romane (XIIe siècle) à nos jours.

Tout au long de l’émission, nous découvrirons le classement de cette année et le monument qui succédera au circuit des 24 Heures du Mans, dans la Sarthe (Pays de la Loire).

Les 14 monuments finalistes :