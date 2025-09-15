Inédit de "Détox ta maison" sur TFX mercredi 17 septembre 2025

Mercredi 17 septembre 2025 à 21:10, TFX vous proposera de découvrir un épisode inédit de la nouvelle saison de "Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger".

Ranger sa maison, c'est ranger sa vie... Les experts de "Détox ta maison" vont aider de nouvelles familles à vider / trier / ranger et tout ça en 7 jours chrono !

Au fil des années, les familles qui font appel à ces experts, ont accumulé des milliers d'objets. Chez eux, le bazar est partout. Afin de remettre de l'ordre dans leur maison et dans leur vie, "Détox ta maison" propose une solution radicale : vider l'intégralité de leur maison dans un immense entrepôt de 1000 m². Et cette saison, plus que jamais, les chiffres donnent le tournis !

Ce dispositif spectaculaire va les aider à faire le tri d'une vie. Les familles devront se débarrasser elles-mêmes de 50% de leurs affaires, en gardant vraiment l'essentiel et surtout, en se séparant enfin du superflu.

Au choix, les familles déposeront leurs affaires dans la case à vendre, ou bien celle de recycler pour faire du bien à la planète, mais surtout ils auront la possibilité de donner à une association et faire ainsi des heureux ! Écologie et Solidarité seront les maitres mots de cette nouvelle saison.

À l'issue de cette expérience, les familles découvriront une maison impeccablement rangée, où chaque tiroir, chaque placard ont été catégorisés, chaque cm² exploités. Un vrai paradis du rangement pour une nouvelle vie…

Pour les aider dans cette incroyable expérience, une équipe de choc constituée de Elodie Villemus, cheffe d'équipe, PH et Matteo, experts bricolage, Souad experte ménage et les 3 expertes rangement dont Tina, nouvelle venue dans l'équipe rangement accompagnée de Fanny et Morgane.

Tina, nouvelle experte en rangement pour "Détox ta maison"

Tina rejoint la nouvelle saison de "Détox ta maison" en tant qu'experte en rangement. Avec 15 ans d'expérience comme visual merchandiser et une formation en architecture d'intérieur, elle apporte à l'émission son expertise unique en tant que home organiser, qu'elle considère comme un véritable art de vivre.

Sa règle d’or s'appuie sur le principe du "Bon produit au bon endroit," offrant des espaces organisés qui simplifient le quotidien et restent esthétiquement agréables. Grâce à sa passion et son savoir-faire, elle transforme les intérieurs en havres de paix où pratique et esthétique riment toujours avec le sourire.