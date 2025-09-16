recherche
Replay "L'oeil de Philippe Caverivière" du 16 septembre 2025 face à Manuel Bompard (vidéo)

mardi 16 septembre 2025
Replay "L'oeil de Philippe Caverivière" du 16 septembre 2025 face à Manuel Bompard (vidéo)

Ce mardi 16 septembre 2025 à 07:55 sur RTL, Manuel Bompard était dans “L'oeil de Philippe Caverivière”. Nous vous proposons de voir ou de revoir cette chronique humoristique à déguster sans modération.

C'est un moment à ne pas manquer le matin à 07:55 sur RTL dans la matinale, 5 minutes d'humour avec “L'oeil de Philippe Caverivière”.

Du lundi au vendredi, Philippe Caverivière pose son regard aiguisé sur l'actualité avec une chronique piquante et incisive.

Ce matin, Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône et coordinateur de LFI, était l'invité de la Matinale de RTL. Ce dernier s'est donc retrouvé dans “L'oeil de Philippe Caverivière”.

Nous vous proposons de voir ou de revoir “L'oeil de Philippe Caverivière” du mardi 16 septembre 2025.

Si vous avez loupé une chronique de Philippe Caverivière sur RTL ou sur France 2, retrouvez-les toutes sur notre page spéciale : Les chroniques de Philippe Caverivière.
