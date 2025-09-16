recherche
Divertissements

"Familles nombreuses : la vie en XXL" mardi 16 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 16 septembre 2025
"Familles nombreuses : la vie en XXL" mardi 16 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Mardi 16 septembre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans cet épisode ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé mardi 16 septembre 2025 sur TF1.

Ce soir, les Romero vont voir le cousin de Mario en concert. Ils le suivent partout pour le soutenir au maximum.

La famille Perside est très sportive, tous les enfants font beaucoup de sport. Aujourd'hui, ils vont au tournoi de tennis de Malone à Dijon.

Elsa Laforce est en pleine préparation du dîner. Elle opte pour une recette simple qui fait l'unanimité : des feuilletés au fromage.

La famille Augoyard se prépare à partir en week-end au parc d'attraction. Il faut faire attention à ne rien oublier dans les valises !

Dernière modification le mardi, 16 septembre 2025 09:07
Publié dans Divertissements, Mardi
Suivez nous...

