Nouvel inédit de "La boîte à secrets" le 10 octobre 2025 sur France 3, les invités de Faustine Bollaert

Faustine Bollaert vous donne rendez-vous sur France 3 vendredi 10 octobre 2025 à 21:05 pour découvrir un numéro inédit de "La boîte à secrets".

Dans "La boîte à secrets", chaque invité a le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de ses proches.

Alors, préparez-vous à découvrir des archives personnelles des invités de Faustine Bollaert, des images exclusives tournées avec leur entourage et à tenter aussi de retrouver l’identité d’un invité mystère.

Joies, émotions, fous rires, retrouvailles et révélations seront au menu de votre soirée.

Laurent Gerra, Anny Duperey et Gautier Capuçon auront le plaisir de découvrir des surprises réalisées sur mesure avec la complicité de leurs proches.

Faustine Bollaert vous invite à faire la fête et, attention, vous n’êtes pas au bout de vos surprises !