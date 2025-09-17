"Familles nombreuses : la vie en XXL" mercredi 17 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Mercredi 17 septembre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans cet épisode ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé mercredi 17 septembre 2025 sur TF1.

Toute la famille Perside s'apprête à voir Malone à son tournoi de tennis. À un détail près... ils se sont trompés d'adresse.

Mélanie Gonzalez arrive bientôt à terme. Elle vérifie que sa valise pour la maternité est fin prête.

Les enfants Van der Auwera (Hinaiti, Vainui, Tamahere et Eimeo) vont bientôt rentrer de l'école. Ils vont raconter leur première journée à toute la famille.

Aujourd'hui, c'est balade sportive pour les Ballot ! Les enfants pédalent pendant qu'Anaïs fait un footing. Sur l'île d'Oléron, la famille va à la soirée fluo du camping. Un bon moment tous ensemble !