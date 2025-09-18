Replay "L'oeil de Philippe Caverivière" du 18 septembre 2025 face à Fabien Roussel (vidéo)

Ce jeudi 18 septembre 2025 à 07:55 sur RTL, Fabien Roussel était dans “L'oeil de Philippe Caverivière”. Nous vous proposons de voir ou de revoir cette chronique humoristique à déguster sans modération.

C'est un moment à ne pas manquer le matin à 07:55 sur RTL dans la matinale, 5 minutes d'humour avec “L'œil de Philippe Caverivière”.

Du lundi au vendredi, Philippe Caverivière pose son regard aiguisé sur l'actualité avec une chronique piquante et incisive.

Ce matin, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, était l'invité de la Matinale de RTL. Ce dernier s'est donc retrouvé dans “L'oeil de Philippe Caverivière”.

Nous vous proposons de voir ou de revoir “L'oeil de Philippe Caverivière” du jeudi 18 septembre 2025.