"Familles nombreuses : la vie en XXL" vendredi 19 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 19 septembre 2025 133
"Familles nombreuses : la vie en XXL" vendredi 19 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Vendredi 19 septembre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans cet épisode ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé vendredi 19 septembre 2025 sur TF1.

Ça y est ! Mélanie Gonzalez a accouché. On fait la rencontre de la petite Calypso.

Dans la famille Laforce, c'est soirée jeux de société. Mais il faut d'abord se mettre d'accord sur un jeu qui convient à tous les âges...

Du côté des Perside, Malone vient de remporter le premier set pour être sélectionné en demi-finale régionale. Va-t-il remporter le match ?

Dernière modification le vendredi, 19 septembre 2025 08:30
Publié dans Divertissements, Vendredi
