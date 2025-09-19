"Familles nombreuses : la vie en XXL" vendredi 19 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?
Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.
Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé vendredi 19 septembre 2025 sur TF1.
Ça y est ! Mélanie Gonzalez a accouché. On fait la rencontre de la petite Calypso.
Dans la famille Laforce, c'est soirée jeux de société. Mais il faut d'abord se mettre d'accord sur un jeu qui convient à tous les âges...
Du côté des Perside, Malone vient de remporter le premier set pour être sélectionné en demi-finale régionale. Va-t-il remporter le match ?