"Familles nombreuses : la vie en XXL" lundi 22 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Lundi 22 septembre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans cet épisode ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé lundi 22 septembre 2025 sur TF1.

Tiffanie a un secret qu'elle a hâte de partager avec Olivier. Elle profite d'une séance de sport pour lui annoncer, mais elle est très stressée ! Comment va-t-il réagir ?

La famille Augoyard est arrivée au parc animalier. Les enfants sont très contents !

Cet après-midi, Fanny a rendez-vous pour la ligature des trompes. Avec Thomas, ils savent qu'ils n'auront pas de 7ème enfant donc ils préfèrent être sereins.

C'est le grand moment pour Son Nguyen : il s'apprête à demander Hélène en mariage. Elle est très émue, car il le fait devant tous les enfants sur la plage et elle le sait très pudique.

Chez les Bambara, la bonne humeur est de mise ! Nasser fait rire les enfants pendant que Nour prépare le dîner.