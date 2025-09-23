"Les 12 Coups de Midi" : semaine spéciale ELA du 13 au 19 octobre 2025 sur TF1

Du lundi 13 au dimanche 19 octobre 2025, l'émission "Les 12 Coups de Midi" de Jean-Luc Reichmann se mettra aux couleurs de l'association ELA à travers l'opération « Mets tes baskets ».

Depuis plusieurs années, Jean-Luc Reichmann et "Les 12 Coups de Midi" s’engagent aux côtés de l’association ELA. À travers l’opération « Mets tes baskets », l’objectif est de sensibiliser les écoles et les entreprises à l’enjeu majeur que représente la lutte contre les leucodystrophies.

Tout au long de la semaine, Jean-Luc Reichmann, fidèle ambassadeur de l’association, accueillera de nouveaux candidats qui tenteront de devenir Maître de Midi, tout en récoltant un maximum de fonds pour ELA.

Chaque jour, lors du Coup de Maître, chaque bonne réponse permettra d’ajouter 5 000€ à la cagnotte de l’association.

Dimanche 19 octobre, Jean-Luc Reichmann remettra officiellement à Crystelle Cottart, présidente de l’association ELA, un chèque correspondant au montant total collecté. Un geste fort qui contribuera à faire progresser la recherche sur ces maladies génétiques rares et à soutenir de nombreuses familles.

Sophie Thalmann, et Gil Alma seront également présents lors de cette semaine spéciale pour apporter leur soutien à l’opération et à l’association ELA.

Rendez-vous dans Les 12 Coups de Midi dès le lundi 13 octobre, à 11:50 sur TF1 et sur la plateforme de streaming TF1+, pour partager un moment de solidarité autour de l’action « Mets tes baskets » !