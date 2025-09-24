recherche
Divertissements

"L'oeil de Philippe Caverivière" du 24 septembre 2025 face à Eric Dupond-Moretti (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 24 septembre 2025 106
"L'oeil de Philippe Caverivière" du 24 septembre 2025 face à Eric Dupond-Moretti (vidéo)

Ce mercredi 24 septembre 2025 à 07:55 sur RTL, Eric Dupond-Moretti était dans “L'oeil de Philippe Caverivière”. Nous vous proposons de voir ou de revoir cette chronique humoristique à déguster sans modération.

C'est un moment à ne pas manquer le matin à 07:55 sur RTL dans la matinale, 5 minutes d'humour avec “L'oeil de Philippe Caverivière”.

Du lundi au vendredi, Philippe Caverivière pose son regard aiguisé sur l'actualité avec une chronique piquante et incisive.

Ce matin, Eric Dupond-Moretti, ancien ministre de la Justice, était l'invité de la Matinale de RTL. Ce dernier s'est donc retrouvé dans “L'oeil de Philippe Caverivière”.

Nous vous proposons de voir ou de revoir “L'oeil de Philippe Caverivière” du mercredi 24 septembre 2025.

En voir plus :

Si vous avez loupé une chronique de Philippe Caverivière sur RTL ou sur France 2, retrouvez-les toutes sur notre page spéciale : Les chroniques de Philippe Caverivière.
Dernière modification le mercredi, 24 septembre 2025 08:31
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Philippe Caverivière
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Ça commence aujourd'hui&quot; mercredi 24 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

"Ça commence aujourd'hui" mercredi 24 septembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

24 septembre 2025 - 08:43

Sur le même thème...

&quot;Familles nombreuses : la vie en XXL&quot; mercredi 24 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

"Familles nombreuses : la vie en XXL" mercredi 24 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

24 septembre 2025 - 08:35

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 25 septembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine (vidéo)

"Envoyé Spécial" jeudi 25 septembre 2025 sur France 2, sommaire du mag…

23 septembre 2025 - 11:26 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL