"Familles nombreuses : la vie en XXL" mercredi 24 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

0
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 24 septembre 2025
"Familles nombreuses : la vie en XXL" mercredi 24 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Mercredi 24 septembre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans cet épisode ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé mercredi 24 septembre 2025 sur TF1.

On retrouve les Baudrand et les Cail au camping ! C'est le premier petit déjeuner à 18 : il faut des baguettes de pain en conséquence.

Aujourd'hui, Mélanie Gonzalez devait rentrer chez elle avec Calypso. Mais les médecins soupçonnent une jaunisse pour la petite, donc son séjour à la maternité est un peu prolongé.

La famille Esposito est arrivée en Italie, sur une plage privée pour l'anniversaire de Tiffanie. La journée promet d'être inoubliable !

Les Van Der Auwera viennent d'accueillir les chevaux dans leur nouvelle maison.

Dernière modification le mercredi, 24 septembre 2025 08:39
