"Les Traîtres" : 5ème épisode sur M6 samedi 27 septembre 2025, Danielle est en danger...

Samedi 27 septembre 2025 à 21:10 sur M6, Eric Antoine vous proposera de découvrir le 5ème épisode des "Traîtres" qui promet encore cette semaine son lot de rebondissements...

Après l'élimination à la dernière table ronde d'un second Traître, Camille Cerf, au château de Bournel dans le Doubs, berceau de traîtrise, l'aventure se poursuit pour les personnalités encore en compétition.

Au lieu de bannir un loyal, les Traîtres, affaiblis par une seconde élimination consécutive, ont décidé de recruter Frédérique Bel.

Dans une épreuve basée sur le mensonge conçue pour tester l'habileté à mentir, Danielle a prouvé sa maîtrise de la tromperie. La conviction et le naturel de sa performance ont complètement renversé les soupçons : elle, qui était perçue comme innocente et insoupçonnable par les loyaux, est désormais dans leur ligne de mire.

Danielle va-t-elle réussir à détourner les soupçons qui pèsent à présent sur elle ? Qui va remporter la dague et obtenir un double vote pour la prochaine table ronde ?

Ne manquez pas sur M6 le cinquième épisode des Traîtres, samedi 27 septembre 2025 à 21:10...