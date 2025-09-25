recherche
Divertissements

"Les Traîtres" : 5ème épisode sur M6 samedi 27 septembre 2025, Danielle est en danger...

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 25 septembre 2025 166
"Les Traîtres" : 5ème épisode sur M6 samedi 27 septembre 2025, Danielle est en danger...

Samedi 27 septembre 2025 à 21:10 sur M6, Eric Antoine vous proposera de découvrir le 5ème épisode des "Traîtres" qui promet encore cette semaine son lot de rebondissements...

Après l'élimination à la dernière table ronde d'un second Traître, Camille Cerf, au château de Bournel dans le Doubs, berceau de traîtrise, l'aventure se poursuit pour les personnalités encore en compétition.

Au lieu de bannir un loyal, les Traîtres, affaiblis par une seconde élimination consécutive, ont décidé de recruter Frédérique Bel.

Dans une épreuve basée sur le mensonge conçue pour tester l'habileté à mentir, Danielle a prouvé sa maîtrise de la tromperie. La conviction et le naturel de sa performance ont complètement renversé les soupçons : elle, qui était perçue comme innocente et insoupçonnable par les loyaux, est désormais dans leur ligne de mire.

Danielle va-t-elle réussir à détourner les soupçons qui pèsent à présent sur elle ? Qui va remporter la dague et obtenir un double vote pour la prochaine table ronde ?

Ne manquez pas sur M6 le cinquième épisode des Traîtres, samedi 27 septembre 2025 à 21:10...

Dernière modification le jeudi, 25 septembre 2025 14:40
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Marie Stuart, l'énigme des lettres codées&quot; révélée sur Arte samedi 27 septembre 2025

"Marie Stuart, l'énigme des lettres codées" révélée sur Arte samedi 27 septembre 2025

25 septembre 2025 - 14:57

Sur le même thème...

&quot;Taratata&quot;, la 600ème samedi 27 septembre 2025 sur France 2, les invités de Nagui sur France 2 (vidéo)

"Taratata", la 600ème samedi 27 septembre 2025 sur France 2, les invités de Nagui sur France 2 (vidéo)

25 septembre 2025 - 11:56

A ne pas manquer...

&quot;Échappées belles&quot; aux sources de la Malaisie, samedi 27 septembre 2025 sur France 5

"Échappées belles" aux sources de la Malaisie, samedi 27 septembre 202…

25 septembre 2025 - 14:44 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL