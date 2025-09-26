recherche
Divertissements

La pièce "Cher trésor" de Francis Veber à revoir sur France 4 dimanche 28 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 26 septembre 2025 140
La pièce "Cher trésor" de Francis Veber à revoir sur France 4 dimanche 28 septembre 2025

Dimanche 28 septembre 2025 à 21:00, France 4 rediffusera la pièce "Cher trésor" de Francis Veber, le créateur du célèbre personnage de François Pignon.

L'histoire en quelques lignes...

Comment faire quand on est chômeur de longue durée et qu'on n'a pas un centime à la banque ? En simulant un contrôle fiscal pour laisser penser qu'on a des choses à cacher...

Une stratégie qui peut paraître absurde : pourquoi le Trésor public irait-il contrôler quelqu'un qui ne possède rien ?

C'est pourtant la tactique employée par François Pignon pour se remettre à exister auprès de tous ceux qui l'ont abandonné, sa femme, ses amis. Un moyen de devenir brusquement quelqu'un d'intéressant à leurs yeux.

Comment Pignon parviendra-t-il à entraîner un contrôleur fiscal dans son jeu et quels avantages en tirera-t-il ?

Avec : Philippe Béglia, Claude Brécourt, Michèle Garcia, Gérard Jugnot, Eric Le Roch, Irina Ninova, Alexandra Vandernoot.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Zone Interdite - Fins de mois difficiles : comment éviter le piège du surendettement ?&quot; dimanche 28 septembre 2025 sur M6

"Zone Interdite - Fins de mois difficiles : comment éviter le piège du surendettement ?" dimanche 28 septembre 2025 sur M6

26 septembre 2025 - 10:10

Sur le même thème...

&quot;Familles nombreuses : la vie en XXL&quot; vendredi 26 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

"Familles nombreuses : la vie en XXL" vendredi 26 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

26 septembre 2025 - 08:27

A ne pas manquer...

&quot;Échappées belles&quot; aux sources de la Malaisie, samedi 27 septembre 2025 sur France 5

"Échappées belles" aux sources de la Malaisie, samedi 27 septembre 202…

25 septembre 2025 - 14:44 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL