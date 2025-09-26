La pièce "Cher trésor" de Francis Veber à revoir sur France 4 dimanche 28 septembre 2025

L'histoire en quelques lignes...
Comment faire quand on est chômeur de longue durée et qu'on n'a pas un centime à la banque ? En simulant un contrôle fiscal pour laisser penser qu'on a des choses à cacher...
Une stratégie qui peut paraître absurde : pourquoi le Trésor public irait-il contrôler quelqu'un qui ne possède rien ?
C'est pourtant la tactique employée par François Pignon pour se remettre à exister auprès de tous ceux qui l'ont abandonné, sa femme, ses amis. Un moyen de devenir brusquement quelqu'un d'intéressant à leurs yeux.
Comment Pignon parviendra-t-il à entraîner un contrôleur fiscal dans son jeu et quels avantages en tirera-t-il ?
Avec : Philippe Béglia, Claude Brécourt, Michèle Garcia, Gérard Jugnot, Eric Le Roch, Irina Ninova, Alexandra Vandernoot.