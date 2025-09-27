recherche
"Tous en cuisine" samedi 27 septembre 2025 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

samedi 27 septembre 2025
"Tous en cuisine" samedi 27 septembre 2025 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

Samedi 27 septembre 2025 à 18:30, Cyril Lignac et Jérôme Anthony sont de retour sur M6 dans un nouveau numéro de "Tous en cuisine". Voici le menu et les ingrédients nécessaires cette semaine.

"Tous en cuisine" fait peau neuve avec une formule hebdomadaire alléchante, concoctée pour ravir les papilles des petits et grands gourmands. Place à la cuisine du week-end avec cette nouvelle formule qui invite les téléspectateurs à prendre le temps de mijoter de bons petits plats en famille, sans stress et avec beaucoup de plaisir.

On se lance maintenant dans l’aventure des plats mijotés et des cuissons longues. Au menu : blanquette, pot-au-feu, couscous et ratatouille... Des plats généreux qui feront le bonheur des grandes tablées et réchaufferont les cœurs.

Le menu du samedi 27 septembre 2025 :

Cette semaine, Cyril Lignac et Jérôme Anthony cuisineront aux côtés de Paul de Saint Sernin.

Voici le menu qui sera proposé et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Plat  Blanquette de veau et poêlée de champignons

  • 850 g de veau à blanquette en morceaux de 70 g
    (Précuisson : plongez la viande dans une casserole d’eau bouillante avec un peu de gros sel, laissez bouillir 5 min, égouttez et réservez)
  • 3 feuilles de chou vert coupées en 3
  • 3 carottes épluchées et coupées en rondelles
  • 1 oignon épluché et coupé en quartiers
  • 8 champignons de Paris lavés (moitié en quartiers, moitié en fines tranches)
  • 1 botte de ciboulette ciselée
  • 50 g de farine
  • 75 g + 10 g de beurre
  • 15 cl de crème liquide
  • Huile d’olive
  • Sel fin et poivre du moulin

Pour le velouté clair de légumes, chou-fleur et noix toastées 

  • 500 g de légumes cuits de la blanquette
  • 25 cl de sauce blanche de la blanquette
  • 25 cl de crème liquide entière
  • ½ chou-fleur
  • 100 g de noix concassées et toastées
  • 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
  • Sel fin et poivre du moulin

Pour le mac’n’cheese façon Cyril Lignac 

  • 300 g de macaronis cuits
  • 400 g de sauce blanche de blanquette
  • 200 g de viande de blanquette effilochée
  • 100 g de cheddar râpé
  • 100 g de gruyère râpé
  • 100 g de chapelure
  • 1 oignon émincé
  • 15 g de beurre

Dessert  Crumble de poires, macadamia et sauce chocolat

  • 8 poires épluchées, épépinées, coupées en quartiers
  • 120 g de sucre
  • 1 gousse de vanille
  • 40 g de beurre doux
  • 1 citron vert
Dernière modification le samedi, 27 septembre 2025 10:40
Suivez nous...

