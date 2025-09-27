"Tous en cuisine" samedi 27 septembre 2025 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

Samedi 27 septembre 2025 à 18:30, Cyril Lignac et Jérôme Anthony sont de retour sur M6 dans un nouveau numéro de "Tous en cuisine". Voici le menu et les ingrédients nécessaires cette semaine.

"Tous en cuisine" fait peau neuve avec une formule hebdomadaire alléchante, concoctée pour ravir les papilles des petits et grands gourmands. Place à la cuisine du week-end avec cette nouvelle formule qui invite les téléspectateurs à prendre le temps de mijoter de bons petits plats en famille, sans stress et avec beaucoup de plaisir.

On se lance maintenant dans l’aventure des plats mijotés et des cuissons longues. Au menu : blanquette, pot-au-feu, couscous et ratatouille... Des plats généreux qui feront le bonheur des grandes tablées et réchaufferont les cœurs.

Le menu du samedi 27 septembre 2025 :

Cette semaine, Cyril Lignac et Jérôme Anthony cuisineront aux côtés de Paul de Saint Sernin.

Voici le menu qui sera proposé et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Plat • Blanquette de veau et poêlée de champignons

850 g de veau à blanquette en morceaux de 70 g

(Précuisson : plongez la viande dans une casserole d’eau bouillante avec un peu de gros sel, laissez bouillir 5 min, égouttez et réservez)

3 carottes épluchées et coupées en rondelles

1 oignon épluché et coupé en quartiers

8 champignons de Paris lavés (moitié en quartiers, moitié en fines tranches)

1 botte de ciboulette ciselée

50 g de farine

75 g + 10 g de beurre

15 cl de crème liquide

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Pour le velouté clair de légumes, chou-fleur et noix toastées

500 g de légumes cuits de la blanquette

25 cl de sauce blanche de la blanquette

25 cl de crème liquide entière

½ chou-fleur

100 g de noix concassées et toastées

2 cuil. à soupe d’huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Pour le mac’n’cheese façon Cyril Lignac

300 g de macaronis cuits

400 g de sauce blanche de blanquette

200 g de viande de blanquette effilochée

100 g de cheddar râpé

100 g de gruyère râpé

100 g de chapelure

1 oignon émincé

15 g de beurre

Dessert • Crumble de poires, macadamia et sauce chocolat