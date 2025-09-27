recherche
"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 28 septembre 2025 sur France 2

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 27 septembre 2025 127
"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 28 septembre 2025 sur France 2

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 28 septembre 2025 à 16:00 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Cette semaine, dans "Un dimanche à la campagne", Frédéric Lopez a invité trois personnalités sensibles et inclassables.

Inoubliable Fleur de Lys dans « Notre-Dame de Paris », la chanteuse Julie Zenatti a démarré très jeune sur scène. Après un début de carrière fulgurant, elle a tout abandonné à l’âge de 25 ans pour repartir de zéro.

Nicoletta, Nabilla, Georges Clooney et même Brad Pitt : Raphaël Mezrahi a piégé plus d’une centaine de stars avec ses vraies-fausses interviews devenues culte. Il y incarnait un journaliste anticonformiste et décalé, à son image.

Le journaliste Ismaël Khelifa a deux passions : les voyages et les rencontres. Libre et engagé, il a quitté une prometteuse carrière de reporter de guerre pour devenir l’un des animateurs globe-trotteur du magazine "Échappées Belles".

Cette semaine encore, on prend le temps de respirer et de faire de belles rencontres… le temps d’un Dimanche à la campagne.

 

