"Chasing Rainbows" : un hommage à l’âge d’or de la comédie musicale sur France 4 mardi 30 septembre 2025

Mardi 30 septembre 2025 à 21:05, France 5 diffusera "Chasing Rainbows", un hommage à l’âge d’or de la comédie musicale par Lea Desandre et l’Ensemble Jupiter.

La mezzo soprano Lea Desandre, le directeur musical et luthiste Thomas Dunford et l'Ensemble Jupiter nous invitent à explorer le répertoire de la comédie musicale américaine, et en particulier celui de Julie Andrews, figure emblématique, évocatrice de douceur et de poésie.

La comédie musicale des grandes heures des années 1960-1980 est restée un modèle. Ses plus belles chansons (« Supercalifragilisticexpialidocius », « Edelweiss »…) ont accompagné des générations entières et sont restées dans les mémoires, particulièrement quand elles furent portées par des interprètes emblématiques telles que Julie Andrews.

Dès leur plus jeune âge, Lea Desandre et Thomas Dunford y ont trouvé une source d'inspiration inépuisable. Dans Chasing Rainbows, ils rendent hommage à cette période à travers un concert donné à l’Opéra-Comique et composé de chansons parmi les plus connues.

Habillée des créations originales de Hubert Barrère, et dans une élégante mise en espace, Lea Desandre interprète une vingtaine de titres, auxquels elle apporte sa touche personnelle, son charisme et son expérience de chanteuse lyrique. Elle est entourée sur scène de l'Ensemble Jupiter mené par Thomas Dunford avec, pour l'occasion, une équipe inédite de musiciens.

Les spectateurs sont ainsi transportés dans un univers musical féerique et enchanteur. Un moment de grâce à ne pas manquer !