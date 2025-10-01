Retour de "Show me your voice" mercredi 22 octobre 2025 sur M6 avec Élodie Gossuin et Issa Doumbia

Mercredi 22 octobre 2025 à 21:10, M6 diffusera le cinquième numéro de "Show me your voice", la seule émission où l'on doit trouver des chanteurs... sans savoir si on les entend vraiment chanter !

Dans ce “game show” hors du commun, un binôme de joueurs anonymes devra démasquer les mauvais des bons chanteurs parmi 9 candidats mystères. Aidés par une bande de célébrités (Hélène Ségara, Natasha St Pier, Michèle Bernier, Roman Doduik, Elodie Frégé, Philippe Lellouche, Anne-Sophie Girard, Anggun et Florent Peyre) ainsi qu’un chanteur invité (Anne Sila, Sherifa Luna et Joyce Jonathan), nos 2 joueurs vont mener l’enquête tout au long de la soirée. Leur but : éliminer les casseroles et surtout espérer choisir un bon chanteur lors du duo final avec notre chanteur guest.

Attendez-vous à du suspense, des effets visuels, des chanteurs hors pair, des performances scéniques, des prestations artistiques uniques, des reveals grandioses et beaucoup de surprises !

Les chanteurs mystères

Bons chanteurs ou menteurs, ils vont tout mettre en oeuvre pour nous persuader de leur talent. Leur objectif : être le dernier éliminé et performer en duo avec le chanteur invité !

Les étapes en détail

À l’issue de chaque étape de l’enquête, le binôme de joueurs élimine un chanteur mystère qui révèle sa voix lors d’une performance unique !

Première impression

Durant cette première étape, pas de chant ni même le moindre son. Juste son instinct et son intuition pour éliminer d’entrée un candidat.

Le playback

Les 8 chanteurs mystères interprètent successivement un playback. Attention : seuls les bons chanteurs performent sur leur propre voix ! Soyez très attentif !

8 candidats au début de l’épreuve, 2 seront éliminés.

Pièce à conviction

Les chanteurs passent en 2 fois par groupe de 3. Pour chaque trio, les joueurs ne peuvent voir que 2 magnétos, ils en choisissent un, la bande des célébrités en choisit un. Il y a deux éliminations à la fin de cette manche, un dans chaque trio.

6 candidats au début de l’épreuve, 2 seront éliminés.

Cachez la voix

Les quatres derniers chanteurs mystères réalisent un dernier playback d’un nouveau genre. Ils chantent alternativement sur une voix de rossignol puis de casserole. Chacun passe sur une chanson différente. Laquelle de ces deux voix est véritablement la leur ?

4 candidats au début de l’épreuve, 1 sera éliminé.

Studio secret

Les derniers chanteurs interprètent une chanson ensemble, mais les micros sont allumés à tour de rôle laissant apparaitre les voix modifiées. Les joueurs peuvent s’appuyer sur les variations des voix et le rythme des chanteurs pour démasquer les imposteurs.

3 candidats au début de l’épreuve, 1 sera éliminé.

L’interview

Pour lever leurs derniers doutes, les deux joueurs questionnent pendant 30 secondes 1 chanteur mystère, celui-ci ne peut répondre que par “oui” ou par “non”. Notre bande de célébrités pose ensuite une ultime question au chanteur mystère de leur choix.

2 candidats au début de l’épreuve, 1 sera éliminé.

Le duo final, la révélation

L’heure de la grande révélation a sonné ! Les joueurs ont cumulé de l’argent dans leur cagnotte durant toute l’émission. Ils peuvent décider de partir avec ou de jouer les 20 000€ et prendre le risque de tout perdre. S’ils décident de jouer le chanteur invité partage un duo avec le finaliste.

Si ce dernier est un bon chanteur, les joueurs remportent 20 000€ ; si c’est un mauvais chanteur, ils repartent les mains vides !