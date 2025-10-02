"Tous en cuisine" samedi 4 octobre 2025 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

"Tous en cuisine" fait peau neuve avec une formule hebdomadaire alléchante, concoctée pour ravir les papilles des petits et grands gourmands. Place à la cuisine du week-end avec cette nouvelle formule qui invite les téléspectateurs à prendre le temps de mijoter de bons petits plats en famille, sans stress et avec beaucoup de plaisir.
On se lance maintenant dans l’aventure des plats mijotés et des cuissons longues. Au menu : blanquette, pot-au-feu, couscous et ratatouille... Des plats généreux qui feront le bonheur des grandes tablées et réchaufferont les cœurs.
Le menu du samedi 4 octobre 2025 :
Voici le menu qui sera proposé et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.
Plat • Poule au pot, sauce poulette et riz pilaf
Pour la poule au pot :
- 1 poulet fermier de 1,2 kg
- 4 carottes épluchées et coupées en tronçons
- 4 poireaux coupés en tronçons
- 4 pommes de terre épluchées et coupées en morceaux
- 1 oignon piqué de 2 clous de girofle
- 2 branches de céleri coupées en tronçons
- 1 bouquet garni
- 1 cuil. à soupe de graisse de canard
- Sel et poivre du moulin
Pour la sauce poulette :
- ½ litre de bouillon de cuisson de la poule
- 100 g de crème fraîche
- 1 cuil. à soupe de farine
- 1 cuil. à soupe de beurre
- Le jus d’1 citron jaune
Pour le riz pilaf :
- 1 oignon épluché et ciselé finement
- 1 cuil. à soupe de beurre demi-sel
- 1 cuil. à soupe d’huile d’olive
- 280 g de riz long
- 10 cl de vin blanc sec
- 60 cl d’eau chaude
- 2 branches de thym frais
- 1 feuille de laurier
Dessert • Tarte aux noix
- 1 rouleau de pâte sucrée, foncée dans un plat à tarte puis cuite à blanc (20 minutes à 180 °C)
- 150 g de cerneaux de noix torréfiés et concassés
- 15 g de sucre en poudre
- 2 œufs
- 80 g de sucre roux
- 20 g de beurre pommade
- 1 cuil. à soupe de farine
- La pulpe d’1 gousse de vanille