"Tous en cuisine" samedi 4 octobre 2025 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

Samedi 4 octobre 2025 à 18:30, Cyril Lignac et Jérôme Anthony sont de retour sur M6 dans un nouveau numéro de "Tous en cuisine". Voici le menu et les ingrédients nécessaires cette semaine.

"Tous en cuisine" fait peau neuve avec une formule hebdomadaire alléchante, concoctée pour ravir les papilles des petits et grands gourmands. Place à la cuisine du week-end avec cette nouvelle formule qui invite les téléspectateurs à prendre le temps de mijoter de bons petits plats en famille, sans stress et avec beaucoup de plaisir.

On se lance maintenant dans l’aventure des plats mijotés et des cuissons longues. Au menu : blanquette, pot-au-feu, couscous et ratatouille... Des plats généreux qui feront le bonheur des grandes tablées et réchaufferont les cœurs.

Le menu du samedi 4 octobre 2025 :

Voici le menu qui sera proposé et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Plat • Poule au pot, sauce poulette et riz pilaf

Pour la poule au pot :

1 poulet fermier de 1,2 kg

4 carottes épluchées et coupées en tronçons

4 poireaux coupés en tronçons

4 pommes de terre épluchées et coupées en morceaux

1 oignon piqué de 2 clous de girofle

2 branches de céleri coupées en tronçons

1 bouquet garni

1 cuil. à soupe de graisse de canard

Sel et poivre du moulin

Pour la sauce poulette :

½ litre de bouillon de cuisson de la poule

100 g de crème fraîche

1 cuil. à soupe de farine

1 cuil. à soupe de beurre

Le jus d’1 citron jaune

Pour le riz pilaf :

1 oignon épluché et ciselé finement

1 cuil. à soupe de beurre demi-sel

1 cuil. à soupe d’huile d’olive

280 g de riz long

10 cl de vin blanc sec

60 cl d’eau chaude

2 branches de thym frais

1 feuille de laurier

Dessert • Tarte aux noix