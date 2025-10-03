recherche
Théâtre : "Le discours" de Fabcaro sur France 4 dimanche 5 octobre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 3 octobre 2025
Théâtre : "Le discours" de Fabcaro sur France 4 dimanche 5 octobre 2025

Dimanche 5 octobre 2025 à 21:00, France 4 diffusera "Le discours", une pièce de théâtre de Fabcaro mêlant comédie et réflexion sur les aléas de la vie moderne.

Cette pièce, écrite par Fabcaro et adaptée par Simon Astier, est une œuvre profondément humaine, mêlant comédie et réflexion sur les aléas de la vie moderne, les relations humaines et la quête de sens à travers des dialogues riches et vifs. Cette captation, interprétée par Simon Astier, vise à transposer l'expérience théâtrale de manière cinématographique, en offrant au spectateur une immersion intime tout en préservant l'essence et l'énergie du texte.

L'histoire en quelques lignes...

Adrien a 40 ans. Aujourd’hui, il dîne chez ses parents avec sa sœur et Ludo, son futur beau-frère, qui lui demande de faire un discours pour leur mariage.

Ludo voit bien qu’Adrien est nerveux, alors pour le rassurer, il lui conseille de faire quelque chose de simple, et qu’il est sûr que ça va être merveilleux.

Adrien a bien entendu… On n’attend pas de lui un simple discours. Non. On attend de lui quelque chose de « merveilleux ».

Il se retrouve en réalité investi d’un geste messianique sur lequel reposent la qualité d’une cérémonie élaborée depuis des mois, la cohésion de deux familles entières, l’avenir affectif de sa sœur, et peut-être même sa santé mentale.

Mais ce n’est pas tout…

Il a envoyé un texto à son ex, Sonia, avec qui il est en « pause » depuis trois semaines : « Coucou Sonia, j’espère que tu vas bien. Bisous ! »

Le message a été envoyé à 17h24. Lu à 17h56. Il est 20h bien passé. Pourquoi elle ne répond pas ? Pourquoi cette pause ? Et surtout pourquoi un point d’exclamation après « bisous » ?

