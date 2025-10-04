recherche
"Les Traîtres" : 6ème épisode sur M6 samedi 4 octobre 2025 (vidéo)

samedi 4 octobre 2025
"Les Traîtres" : 6ème épisode sur M6 samedi 4 octobre 2025 (vidéo)

Samedi 4 octobre 2025 à 21:10 sur M6, Eric Antoine vous proposera de découvrir le 6ème et avant-dernier épisode des "Traîtres" qui promet encore cette semaine son lot de rebondissements à l'approche de la finale.

Au château de Bournel dans le Doubs, berceau de traîtrise, l'aventure se poursuit pour les personnalités encore en compétition.

Démasquée très rapidement, Frédéric Bel a été éliminée lors d'une table ronde. Anne-Élisabeth Blateau et Danielle, se retrouvent désormais seules pour affronter la suite de l'aventure et éliminer les loyaux...

Après avoir choisi d'éliminer un nouveau loyal, Anne-Élisabeth Blateau et Danielle vont devoir aller annoncer la nouvelle elles-mêmes au banni dans un cimetière...

Aux portes de la finale, les joueurs vont devenir fous... Une épreuve démentielle les attend et le gain de ce jeu leur permettra d'avoir accès aux dossiers des bannis qui renferment des révélations explosives sur les joueurs.

Alors, est-ce que pour la première fois dans l'histoire des Traîtres, les loyaux vont l'emporter ?

Ne manquez pas sur M6 le sixième épisode des Traîtres, samedi 27 septembre 2025 à 21:10...
Dernière modification le samedi, 04 octobre 2025 11:11
Divertissements
