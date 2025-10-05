recherche
La pièce "Lily & Lily" avec Michèle Bernier diffusée sur France 2 mardi 7 octobre 2025

dimanche 5 octobre 2025
La pièce "Lily & Lily" avec Michèle Bernier diffusée sur France 2 mardi 7 octobre 2025

Mardi 7 octobre 2025 à 21:10, France 2 diffusera "Lily et Lily", une version moderne et revisitée de la pièce mythique de Barillet et Grédy captée au Théâtre de Paris et inédit à la télévision.

La pièce mythique de Barillet et Grédy, jouée par Jacqueline Maillan en 1985, revient dans une version revisitée et moderne, pour enchanter une nouvelle génération de spectateurs, avec Michèle Bernier et Francis Perrin, au Théâtre de Paris.

L'histoire en quelques lignes...

Pour notre plus grand plaisir, Michèle Bernier reprend le rôle de Lily DaCosta : la star du cinéma hollywoodien des années 1930. Capricieuse, insupportable, elle mène une vie sulfureuse et fait vivre un enfer à tout son entourage.

Débarque alors Déborah, sa sœur jumelle, fermière puritaine et timide. La ressemblance des deux sœurs est telle qu’en échangeant leurs vies, elles vont entraîner une journaliste véreuse, un mari en manque d'argent, des domestiques cupides et un ex-mari évadé d’Alcatraz dans une avalanche de savoureux quiproquos.

Avec : Michèle Bernier, Francis Perrin, Véronique Boulanger, Éric Boucher, Cyril Garnier, Riton Liebman, Bastien Monier et Morgane Cabot.

