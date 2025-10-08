recherche
Replay "L'oeil de Philippe Caverivière" du 8 octobre 2025 face à Yaël Braun-Pivet (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 8 octobre 2025 290
Replay "L'oeil de Philippe Caverivière" du 8 octobre 2025 face à Yaël Braun-Pivet (vidéo)

Ce mercredi 8 octobre 2025 à 07:55 sur RTL, Yaël Braun-Pivet était dans “L'oeil de Philippe Caverivière”. Nous vous proposons de voir ou de revoir cette chronique humoristique à déguster sans modération.

C'est un moment à ne pas manquer le matin à 07:55 sur RTL dans la matinale, 5 minutes d'humour avec “L'oeil de Philippe Caverivière”.

Du lundi au vendredi, Philippe Caverivière pose son regard aiguisé sur l'actualité avec une chronique piquante et incisive.

Ce matin, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, était l'invitée de la Matinale de RTL. Cette dernière s'est donc retrouvée dans “L'oeil de Philippe Caverivière”.

Nous vous proposons de voir ou de revoir “L'oeil de Philippe Caverivière” du mercredi 8 octobre 2025.
Dernière modification le mercredi, 08 octobre 2025 08:34
