"Cauchemar en cuisine" à Sète vendredi 10 octobre 2025 sur M6 avec Philippe Echebest (vidéo)

mercredi 8 octobre 2025
"Cauchemar en cuisine" à Sète vendredi 10 octobre 2025 sur M6 avec Philippe Echebest

Vendredi 10 octobre 2025 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir un numéro inédit de “Cauchemar en cuisine” dans lequel Philippe Etchebest va intervenir dans un restaurant en grande difficulté à Sète.

Dans cet inédit de "Cauchemar en cuisine", Philippe Etchebest se rend en Occitanie, à Sète, après avoir été appelé à l’aide par Aurora, la serveuse d’un restaurant routier tenu depuis 14 ans par Bachir, sa femme et leurs fils.

Aujourd’hui, le restaurant est en grande difficulté et, selon Aurora, ses patrons ont besoin de l’aide du chef Etchebest pour sortir la tête de l’eau.

Mais dès son arrivée, rien ne va se passer comme prévu… Un véritable coup de théâtre va venir interrompre la visite du chef : il ne va pas pouvoir intervenir pour aider Bachir et sa famille…

Face à ce refus inattendu, quelle décision Philippe Etchebest va-t-il prendre ? Et quelle va être sa réaction face à une situation totalement inédite ?
Divertissements
Suivez nous...