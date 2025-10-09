recherche
"Mask Singer" samedi 11 octobre 2025 sur TF1, spéciale frissons (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 9 octobre 2025 226
"Mask Singer" samedi 11 octobre 2025 sur TF1, spéciale frissons (vidéo)

Samedi 11 octobre 2025 à 21:10, Camille Combal vous donne rendez-vous sur TF1 pour le cinquième numéro de la 8ème saison de "Mask Singer", une spéciale frissons.

Cette semaine, c'est déjà le  le quart de finale de "Mask Singer"

Les sept personnages toujours en compétition s'affronteront dans une émission très spéciale, entourés de fantômes, d'esprits et de mort-vivants...

Les personnages devront vous faire frissonner de plaisir pour atteindre la demi-finale. Le moins convaincant sera démasqué.

Pour cette spéciale frissons, un enquêteur mystère surgira des ténèbres pour prêter main forte à Kev Adams, Chantal Ladesou, Michaël Youn et Laurent Ruquier.

Et toujours dans la course, Tibo InShape, le DJ, essaiera encore de ne pas être démasqué avec votre complicité...

 Soyez au rendez-vous pour la suite de la plus grande enquête musicale de France, vendredi 10 octobre 2025 à 21:10 sur TF1.
