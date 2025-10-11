recherche
"Tous en cuisine" samedi 11 octobre 2025 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

"Tous en cuisine" samedi 11 octobre 2025 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

Samedi 11 octobre 2025 à 18:30, Cyril Lignac et Jérôme Anthony sont de retour sur M6 dans un nouveau numéro de "Tous en cuisine". Voici le menu et les ingrédients nécessaires cette semaine.

"Tous en cuisine" fait peau neuve avec une formule hebdomadaire alléchante, concoctée pour ravir les papilles des petits et grands gourmands. Place à la cuisine du week-end avec cette nouvelle formule qui invite les téléspectateurs à prendre le temps de mijoter de bons petits plats en famille, sans stress et avec beaucoup de plaisir.

On se lance maintenant dans l’aventure des plats mijotés et des cuissons longues. Au menu : blanquette, pot-au-feu, couscous et ratatouille... Des plats généreux qui feront le bonheur des grandes tablées et réchaufferont les cœurs.

Le menu du samedi 11 octobre 2025 :

Voici le menu qui sera proposé et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Cette semaine, Cyril Lignac et Jérôme Anthony cuisineront avec Adeline Blondieau.

Galette croustillante de légumes

  • 1 courge spaghetti coupée en deux, épépinée, arrosée d’1 cuil. à soupe d’huile d’olive et cuite à 200 °C pendant 35 min
  • 160 g de farine
  • 2 œufs
  • 1 cuil. à soupe d’épices tandoori
  • 100 g de parmesan râpé
  • 3 poignées de roquette
  • 1 boule de burrata de 125 g
  • Huile d’olive
  • Sel fin et poivre du moulin

Plat  Dorade en croûte de sel, légumes croquants et fruits de saison

Pour la dorade :

  • 1 dorade de 800 g à 1 kg (vidée, nettoyée mais pas écailée)
  • 1 citron jaune coupé en rondelles
  • 1 citron jaune coupé en quartiers
  • 3 brins de thym frais
  • 3 œufs
  • 400 g de farine + 20 g pour étaler la pâte
  • 400 g de gros sel de Guérande
  • 1 cuil. à café de baies roses en poudre
  • 1 cuil. à café d’algues séchées en poudre
  • Quelques brins d’aneth

Pour le condiment sucré-salé :

  • 4 figues coupées en quartiers fins
  • 4 quetsches dénoyautées et coupées en petits quartiers
  • 1 brocoli coupé en mini-sommités
  • 1 fenouil épluché et taillé en petite brunoise
  • 3 cuil. à soupe d’huile d’olive
  • 1 cuil. à soupe de vinaigre de Xérès
  • Sel fin et poivre du moulin
Suivez nous...