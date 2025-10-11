recherche
"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 12 octobre 2025 sur France 3

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 11 octobre 2025 238
"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 12 octobre 2025 sur France 3

Dimanche 12 octobre 2025 à 13:25 sur France 3, Michel Drucker présentera un nouveau numéro de "Vivement Dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

"Vivement dimanche" reste fidèle à son concept célèbre et populaire. Ce rendez-vous incontournable du dimanche met en lumière les talents d’hier, d’aujourd’hui et de demain : chanteurs, acteurs, humoristes...

Une fois par mois, un hommage est rendu à nos chers disparus. Un de ses proches légitimes est aux côtés de Michel pour en parler et retracer les grands moments de sa carrière.

Ce dimanche 12 octobre 2025, Michel Drucker reçoit : Hugues Aufray, Jean-Jacques Debout, Mireille Dumas, Natasha St-Pier, Nelson Monfort et Emmanuel Chaunu.

Il n'y aura pas de seconde partie cette semaine en raison de la diffusion, à partir de 15:00, de la course cycliste Paris-Tour.

