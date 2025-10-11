recherche
"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 12 octobre 2025 sur France 2 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 11 octobre 2025 225
"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 12 octobre 2025 sur France 2 (vidéo)

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 12 octobre 2025 à 16:00 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Cette semaine, dans Un Dimanche à La Campagne, la passion qui guide la vie des trois invités de Frédéric Lopez leur a permis de surmonter tous les obstacles.

André Manoukian cultive sa passion pour le jazz depuis l'adolescence. Une vocation qui, dans la famille, n'allait pas forcément de soi.

Humoriste, comédien, Ary Abittan a tout connu : les sommets de la popularité et un coup d'arrêt brutal, provoqué par une accusation de viol, levée par deux non-lieux. Une épreuve qu'il a pu surmonter grâce à des ressources qu’il ignoré jusqu’alors.

Raphaëlle Giordano a quitté la publicité pour écrire des histoires qui font du bien. Devenue romancière au succès planétaire, elle mesure aujourd'hui toute la force du lien qui l'unit à ses lecteurs.

De l'émotion, de la complicité et du rire, beaucoup de rire, le temps d'Un dimanche à la campagne.

 
Dernière modification le samedi, 11 octobre 2025 11:09
Suivez nous...