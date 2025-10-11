"Les Traîtres", premières images de la finale diffusée sur M6 samedi 11 octobre 2025 (vidéo)

Samedi 11 octobre 2025 à 21:10 sur M6, Eric Antoine vous proposera de découvrir la grande finale de la 5ème saison des "Traîtres".

Au château de Bournel dans le Doubs, berceau de traîtrise, l'aventure se termine pour les cinq personnalités encore en compétition.

Anne-Élisabeth Blateau, Christine Bravo, Théo Fernandez, Marlène Schiappa et Danielle sont les cinq finalistes. Parmi eux, se cachent encore deux Traîtres : Anne-Élisabeth Blateau et Danielle.

La finale se déroulera en trois manches, avec à la clé la dague qui sera remportée par Théo Fernandez ou Marlène Schiappa, et qui sera un atout permettant de doubler la puissance de vote de celui qui la détient.

Alors, est-ce que pour la première fois dans l'histoire des Traîtres, les loyaux vont l'emporter ?

Ne manquez pas sur M6 la finale des Traîtres, samedi 11 octobre 2025 à partir de 21:10...