"Les enfants de la télé" dimanche 12 octobre 2025, les invités de Faustine Bollaert sur France 2 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 11 octobre 2025 220
Dimanche 12 octobre 2025 à 18:10 sur France 2, Faustine Bollaert présentera un nouveau numéro du divertissement "Les enfants de la télé". Voici ses invités cette semaine.

Faustine Bollaert prend les commandes de cette nouvelle saison, apportant son humour et son énergie inimitables.

Mais ce n'est pas tout : cette nouvelle saison promet d'être riche en surprises, en rebondissements, en émotions et surtout en casseroles !

Chaque dimanche, des personnalités du monde du divertissement, de la musique, du cinéma ou de la télévision se réuniront pour partager leurs souvenirs d'enfance, leurs anecdotes les plus amusantes et leurs moments télévisuels préférés.

Dimanche 12 octobre 2025, Faustine Bollaert reçoit à sa table : Nordine Ganso, Brahim Bouhlel, Shy’m, Cristina Reali et Laury Thilleman.

En compagnie de ses invités, Faustine Bollaert va vous faire vivre ou revivre également des moments parlants et marquants de la télévision.

Dernière modification le samedi, 11 octobre 2025 17:26
Publié dans Divertissements, Invités des émissions, Dimanche
Suivez nous...