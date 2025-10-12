recherche
"Fréquenstar" : Éric Jean-Jean reçoit Santa dimanche 12 octobre 2025 sur W9

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 12 octobre 2025 157
"Fréquenstar" : Éric Jean-Jean reçoit Santa dimanche 12 octobre 2025 sur W9

À partir du 12 octobre 2025, retrouvez chaque dimanche à 11:20 sur W9 l'émission culte "Fréquenstar" dans une version réinventée et modernisée présentée par Éric Jean-Jean.

Fréquenstar, nouvelle génération, conserve l’essence qui a fait son succès tout en s’adaptant aux attentes du public d’aujourd’hui. L’émission promet une expérience musicale immersive, alliant interviews intimes, performances live et découverte de nouveaux talents de la scène française

À la tête de cette renaissance : Éric Jean-Jean, figure incontournable du paysage musical français. Animateur emblématique de RTL et RTL2, il mettra au service de cette nouvelle version sa passion pour la musique et sa relation privilégiée avec les artistes, gages d’une véritable valeur ajoutée.

Chaque semaine, Éric Jean-Jean recevra un artiste dans un cadre intimiste : son propre salon, en compagnie de Pénélope, son chat. Cette ambiance chaleureuse favorisera des échanges authentiques et des confidences inédites.

Au programme de chaque émission :

  • Des performances live des titres qui ont marqué la carrière de l’invité
  • La découverte de l’album de sa vie, de sa naissance à aujourd’hui
  • La mise en lumière de jeunes talents de la scène française
  • La rubrique « Les yeux dans les yeux » : une minute de questions-réponses du tac au tac sur les états d’esprit de l’artiste.

Ne manquez pas le grand retour de Fréquenstar, un moment musical unique, mêlant nostalgie et découverte.

Pour son premier numéro, dimanche 12 octobre 2025 à 11:20 sur W9, Eric Jean-Jean recevra Santa.

Suivez nous...