"Les Grosses Têtes" au Cirque Royal de Bruxelles sur Paris Première lundi 13 octobre 2025

Lundi 13 octobre 2025 à 21:00, Paris Première diffusera un numéro inédit des "Grosses Têtes" dans lequel Laurent Ruquier et ses sociétaires vous donnent rendez-vous à Bruxelles.

Laurent Ruquier et sa bande s'apprêtent à traverser la frontière pour un enregistrement exceptionnel au cœur de la capitale belge.

Le prestigieux Cirque Royal de Bruxelles ouvrira ses portes aux Grosses Têtes.

Quelques sociétaires belges (Alex Vizorek, Philippe Geluck et Christine Ockrent entre autres) feront évidemment partie de la bande pour cet événement unique où l’esprit français rencontrera l’hospitalité de nos voisins du Nord.

Une soirée placée sous le signe de l’humour et la bonne humeur légendaire belges.