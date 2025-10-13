recherche
Replay "L'oeil de Philippe Caverivière" du 13 octobre 2025 face à Maud Bregeon (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 13 octobre 2025 169
Ce lundi 13 octobre 2025 à 07:55 sur RTL, Maud Bregeon était dans “L'oeil de Philippe Caverivière”. Nous vous proposons de voir ou de revoir cette chronique humoristique à déguster sans modération.

C'est un moment à ne pas manquer le matin à 07:55 sur RTL dans la matinale, 5 minutes d'humour avec “L'oeil de Philippe Caverivière”.

Du lundi au vendredi, Philippe Caverivière pose son regard aiguisé sur l'actualité avec une chronique piquante et incisive.

Ce matin, Maud Bregeon, porte-parole du nouveau gouvernement Sébastien Lecornu, était l'invitée de la Matinale de RTL. Cette dernière s'est donc retrouvée dans “L'oeil de Philippe Caverivière”.

Nous vous proposons de voir ou de revoir “L'oeil de Philippe Caverivière” du lundi 13 octobre 2025.

Dernière modification le lundi, 13 octobre 2025 08:49
Publié dans Divertissements, Philippe Caverivière
