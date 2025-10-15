"Flavie en France", la nouvelle émission itinérante de France 3 et le retour du Schmilblic

À partir du 3 novembre 2025, retrouverez Flavie Flament du lundi au vendredi à 11:20 sur France 3 dans "Flavie en France", une nouvelle émission itinérante avec le retour d'un jeu mythique dans une version revisitée : le Schmilblic.

Dans cette nouvelle aventure, Flavie Flament invite les téléspectateurs à explorer les richesses de nos territoires. Une animatrice curieuse et chaleureuse, des chroniqueurs dynamiques et passionnés, et bien sûr des invités ancrés dans leur territoire... la recette d'un moment de bonne humeur à partager ensemble.

Flavie en France, c'est aussi le retour d'un jeu mythique dans une version revisitée : le Schmilblic. À découvrir par les jeunes générations, à revivre pour les plus anciens !

Le concept de Flavie en France

Une émission itinérante • Une semaine, une région ! Flavie Flament nous embarque, semaine après semaine, à la rencontre des plus belles villes françaises. Depuis un plateau installé dans un lieu emblématique de la ville hôte, Flavie et son équipe en révèlent les richesses à travers des reportages et des témoignages. Du patrimoine à la gastronomie, en passant par les initiatives locales, tout ce qui constitue l’ADN de la ville est exploré.

Le grand retour du « Schmilblic » • Tout au long de la semaine, le public de la ville est invité à participer au jeu. L’objectif : deviner un objet ou l’origine d’un son à partir d’un indice visuel ou sonore.

Découverte, divertissement et bonne humeur : voilà le cocktail de votre fin de matinée sur France 3.

L'équipe de l'émission

Flavie Flament, animatrice

Elle joue le rôle de guide dans ce programme. Véritable fil rouge narratif, elle accueille chaque jour en plateau une ou plusieurs personnalités qui mettent en lumière la ville grâce à leurs initiatives locales.

Victor Dekyvère, chroniqueur plateau

Il est l’expert de l’émission, il intervient en soutien de Flavie. Il apporte un éclairage culturel, historique ou décalé vis-à-vis des sujets abordés. Il signe également une chronique dédiée à la découverte d’un site architectural ou naturel de la ville, enrichie d’images de drone.

Valentine Sled, chroniqueuse terrain

Une globe-trotteuse qui partage ses coups de cœur, souvent gourmands. Ses sujets sont prolongés par un retour plateau, en complicité avec Victor. Le ton se veut spontané, dans une adresse directe à Flavie et aux téléspectateurs.

Le jeu phare

Le Schmilblic, fil rouge de l'émission

Chaque jour, en début et fin d’émission, place au jeu… et à un clin d’œil bien connu des fidèles de France 3. Animé en son temps par Guy Lux et parodié par Coluche et son Papy Mougeot, Le Schmilblic fait son grand retour, dans une version revisitée, plus rythmée et toujours aussi ludique.

Cette fois, il ne s’agira plus seulement de reconnaître un objet mystérieux, mais aussi un son ! Image tronquée, bruitage, enregistrement, extrait sonore ou bruit du quotidien, il faudra faire preuve de perspicacité.

Chaque jour, les joueurs peuvent poser une seule question à la fois. Si elle est pertinente, elle fait grimper de 10 € la cagnotte initiale de 50 €. Et surtout, elle donne le droit de proposer une réponse pour tenter de remporter la cagnotte.

Mais attention : seules les questions amenant les réponses « oui » ou « non » sont autorisées. Les questions fusent, les hypothèses s’affinent, et la tension monte.

Un moment de jeu collectif, à la fois drôle, malin et intergénérationnel, parfait pour conclure l’émission sur une note complice et participative.

Pour s'inscrire au casting du Schmilblic : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

La diffusion

Chaque semaine, 4 émissions et un best of

Du lundi au jeudi, France 4 diffusera une émission enregistrée, le vendredi, place au best of de la semaine.

Les premières villes