"Fréquenstar" : Éric Jean-Jean reçoit Zaz dimanche 19 octobre 2025 sur W9 (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 18 octobre 2025
Dimanche 19 octobre 2025 à 11:20, retrouvez Éric Jean-Jean sur W9 pour un nouveau numéro de l'émission culte "Fréquenstar" dans une version réinventée et modernisée...

Fréquenstar, nouvelle génération, conserve l’essence qui a fait son succès tout en s’adaptant aux attentes du public d’aujourd’hui. L’émission promet une expérience musicale immersive, alliant interviews intimes, performances live et découverte de nouveaux talents de la scène française

À la tête de cette renaissance : Éric Jean-Jean, figure incontournable du paysage musical français. Animateur emblématique de RTL et RTL2, il mettra au service de cette nouvelle version sa passion pour la musique et sa relation privilégiée avec les artistes, gages d’une véritable valeur ajoutée.

Chaque semaine, Éric Jean-Jean recevra un artiste dans un cadre intimiste : son propre salon, en compagnie de Pénélope, son chat. Cette ambiance chaleureuse favorisera des échanges authentiques et des confidences inédites.

Au programme de chaque émission :

  • Des performances live des titres qui ont marqué la carrière de l’invité
  • La découverte de l’album de sa vie, de sa naissance à aujourd’hui
  • La mise en lumière de jeunes talents de la scène française
  • La rubrique « Les yeux dans les yeux » : une minute de questions-réponses du tac au tac sur les états d’esprit de l’artiste.

Ne manquez pas le grand retour de Fréquenstar, un moment musical unique, mêlant nostalgie et découverte.

Pour le second numéro, Eric Jean-Jean recevra Zaz.

Extrait vidéo

Zaz se livre à sur l’un des drames qui a marqué sa vie...

Dernière modification le samedi, 18 octobre 2025 12:04
