"Benjamin Biolay, à l'origine" et le concert symphonique de Lyon à revoir sur France 4 lundi 20 octobre 2025

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 octobre 2025 180
Lundi 20 octobre 2025 à partir de 21:05, France 4 proposera une soirée consacrée à Benjamin Biolay avec la rediffusion du documentaire « Benjamin Biolay, à l'origine » et de son concert « Benjamin Biolay Symphonique ».

21:05 Benjamin Biolay, à l'origine

Pour la toute première fois s'ouvrent les portes du parcours de Beniamin Biolay. De la rue Maurice-Ravel à Villefranche-sur-Saône où il a passé son enfance au conservatoire de Lyon où il fut un élève unique, des entretiens exclusifs, des images inédites et une plongée de plusieurs années dans l'univers de l'artiste.

De confessions en témoignages se dégage le premier portrait de ce musicien-auteur-compositeur-interprète dont tous racontent la volonté de création intacte.

Avec : Coralie Clément, Christophe Conte, Bernard Lavilliers, Chiara Mastroianni, Melvil Poupaud, Alain Souchon, Jeanne Cheral et Clara Luciani

21:55 Benjamin Biolay Symphonique

De retour sur ses terres lyonnaises, sur la scène de l’Auditorium de Lyon, Benjamin Biolay revisite son parcours… en symphonique. Pour ce concert particulier, l'artiste lyonnais a puisé dans vingt ans de chansons revisitées spécifiquement en grand format.

À l'occasion de ce concert, Benjamin Biolay retrouve une scène qu'il connaît très bien, celle de l'Auditorium de Lyon, puisqu'il l'a foulée pour la première fois en tant qu'étudiant en trombone au conservatoire de Lyon.

Et parmi les 17 titres développés en formule symphonique inédite, qu'il interprète en compagnie de l’Orchestre national de Lyon, on retrouve bien sûr des incontournables pour son public lyonnais comme Lyon presqu’île avec la fameuse « tour en stylo bille ».

Ce live exceptionnel est à retrouver dans le premier album live de l'artiste, qui inclut les versions inédites de Lyon presqu'île, Négatif, La Superbe, Ton héritage, Comment est ta peine ?, À l'origine, C'est magnifique, La ceinture...

Une façon de découvrir ou de redécouvrir autrement le répertoire du chanteur-compositeur.

Suivez nous...