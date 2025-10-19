"Les 100 vidéos" spéciale fêtes de famille partent en vrille sur Gulli lundi 20 octobre 2025

Lundi 20 octobre 2025 à 21:05 sur Gulli, Issa Doumbia vous proposera un numéro inédit des "100 vidéos qui ont fait rire le monde entier" consacré aux fêtes de famille qui partent en vrille.

Issa Doumbia vous embarque dans une émission totalement déjantée où les réunions de famille tournent vite au sketch.

Au programme : les vidéos les plus folles, les fous rires les plus bruyants et des surprises complétement dingues !

Pour l’occasion, Issa a réuni sa tribu : sa sœur de cœur Priscilla Betti, son tonton farceur Norbert Tarayre et son cousin blagueur Tareek. Et pour pimenter la soirée, l’humoriste David Voinson, chouchou des réseaux sociaux, se joint à la fête. Mais attention ce ne sera pas le seul invité… la maman d’Issa elle-même sera de la partie, témoin privilégié des bêtises de son fiston !

Entre rires partagés, petites chamailleries et jeux délirants, cette spéciale mettra à l’honneur l’esprit festif des grands rassemblements familiaux !