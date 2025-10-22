recherche
Divertissements

Replay "L'oeil de Philippe Caverivière" du 22 octobre 2025 face à Pierre Moscovici (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 22 octobre 2025
Replay "L'oeil de Philippe Caverivière" du 22 octobre 2025 face à Pierre Moscovici (vidéo)

Ce mercredi 22 octobre 2025 à 07:55 sur RTL, Pierre Moscovici était dans “L'oeil de Philippe Caverivière”. Nous vous proposons de voir ou de revoir cette chronique humoristique à déguster sans modération.

C'est un moment à ne pas manquer le matin à 07:55 sur RTL dans la matinale, 5 minutes d'humour avec “L'oeil de Philippe Caverivière”.

Du lundi au vendredi, Philippe Caverivière pose son regard aiguisé sur l'actualité avec une chronique piquante et incisive.

Ce matin, Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, était l'invité de la Matinale de RTL. Ce dernier s'est donc retrouvé dans “L'oeil de Philippe Caverivière”.

Nous vous proposons de voir ou de revoir “L'oeil de Philippe Caverivière” du mercredi 22 octobre 2025.

Dernière modification le mercredi, 22 octobre 2025 10:25
Publié dans Divertissements, Philippe Caverivière
