"66 Minutes" dimanche 25 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

Belle à tout prix : fausses promesses et vrais dangers

Sur TikTok, une tendance inquiétante gagne du terrain : transformer son corps à tout prix. Crèmes détournées, injections sauvages, médicaments achetés en ligne, de plus en plus de jeunes femmes suivent les conseils d’influenceuses, sans mesurer les risques pour leur santé. Parmi les produits les plus convoités, le Wegovy, puissant coupe-faim issu d’un traitement contre le diabète, aujourd’hui détourné et vendu illégalement sur Internet. Autre obsession virale : le Lemon Bottle, une solution injectable présentée comme miraculeuse. Mais avec quelles conséquences pour la santé ?

Les rois de la patate ont la frite !

Frites, purée, vapeur ou rôties : la pomme de terre fait son grand retour dans nos assiettes. Et pour cause ! Grâce à une récolte record en 2025, les stocks explosent et les prix chutent : moins de 50 centimes le kilo chez certains producteurs. Une bonne nouvelle dans un contexte d’inflation alimentaire persistante. La patate séduit tous les foyers. Et même les plus grands chefs lui font la part belle à table.

Et si la pomme de terre devenait cette année la meilleure alliée de votre pouvoir d’achat ?

Derrière le volant, qui conduit vos enfants ?

Accidents graves, chauffeurs sous stupéfiants, contrôles défaillants : la sécurité des transports scolaires inquiète. À Cahors (Lot), 17 élèves blessés. Dans les Pyrénées-Orientales, trois morts. Enquête après enquête, des cas alarmants émergent : conduite sous drogue, alcool, comportements à risque. En cause : une pénurie massive de chauffeurs. Il en manquerait trois-mille en France.

Ninja : les secrets du nouveau roi de la maison

AirFryer, mixeurs, aspirateurs, les produits Ninja et Shark s’arrachent en France. En quelques années, ces appareils venus des États-Unis ont conquis des millions de foyers. Certains fans les collectionnent et équipent toute leur cuisine aux couleurs de la marque !

Derrière ce succès, une mécanique bien huilée que les équipes de 66 Minutes ont pu découvrir. Là où personne ne va : au siège de la marque, aux États-Unis. Développement des produits, maison test, stratégies secrètes, immersion rare dans les coulisses d’un empire en pleine ascension.

18:40 66 Minutes Grand Format

Snacking : le carton du fast-food made in France

Trois jours pour flairer les tendances, repérer les talents de demain et découvrir ce qui finira bientôt dans votre assiette.

À Paris, le Salon du Snacking réunit tout ce que la restauration rapide fait de mieux : concepts innovants, recettes qui cartonnent et enseignes en pleine ascension. Le snacking a franchi un cap avec près de vingt milliards d’euros de chiffre d’affaires et une croissance qui ne faiblit pas.

Avec plus de 33 000 boulangeries sur le territoire et des Français de plus en plus nombreux à manger dehors, vite mais bien, le snacking s’impose comme la nouvelle norme alimentaire.

Cette année, la star du salon sera peut-être un produit encore méconnu mais promis à un bel avenir : le Bao. Une petite brioche cuite à la vapeur, moelleuse à souhait, garnie de recettes revisitées à la française.