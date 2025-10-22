Le spectacle "Viens, on se marre" de Jérémy Lorca diffusé sur France 4 vendredi 24 octobre 2025

Vendredi 24 octobre 2025 à 21:00, France 4 diffusera le spectacle « Viens, on se marre » de Jérémy Lorca, inédit en clair à la télévision.

Le sexe, le féminisme, l'homophobie, le terrorisme et Nolwenn... Tous ces sujets qu'il ne fallait pas aborder un vendredi soir...

Dans son stand up, Jérémy (ex-chroniqueur sur Europe 1 et Canal+) parle sans tabou de sa vie, du monde qui nous entoure et des questions existentielles qu’il se pose parfois.

Comment réagir quand on se fait larguer en pleine mer après trois ans de relation ? Mettre des guirlandes à son balcon permet-il de lutter contre les extrémistes ? Brise-t-on la chaîne du froid en reposant ses surgelés en rayon après les avoir gardés vingt minutes avec soi ?

Non, promis, il n’abordera pas ces sujets délicats… Mais tellement d’autres, alors tu sais quoi ? Viens, on se marre !