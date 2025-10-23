recherche
Divertissements

Replay "L'oeil de Philippe Caverivière" du 23 octobre 2025 face à Vincent Jeanbrun (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 23 octobre 2025 135
Replay "L'oeil de Philippe Caverivière" du 23 octobre 2025 face à Vincent Jeanbrun (vidéo)

Ce jeudi 23 octobre 2025 à 07:55 sur RTL, Vincent Jeanbrun était dans “L'oeil de Philippe Caverivière”. Nous vous proposons de voir ou de revoir cette chronique humoristique à déguster sans modération.

C'est un moment à ne pas manquer le matin à 07:55 sur RTL dans la matinale, 5 minutes d'humour avec “L'oeil de Philippe Caverivière”.

Du lundi au vendredi, Philippe Caverivière pose son regard aiguisé sur l'actualité avec une chronique piquante et incisive.

Ce matin, Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du logement, était l'invité de la Matinale de RTL. Ce dernier s'est donc retrouvé dans “L'oeil de Philippe Caverivière”.

Nous vous proposons de voir ou de revoir “L'oeil de Philippe Caverivière” du jeudi 23 octobre 2025.

En voir plus :

Si vous avez loupé une chronique de Philippe Caverivière sur RTL ou sur France 2, retrouvez-les toutes sur notre page spéciale : Les chroniques de Philippe Caverivière.
Dernière modification le jeudi, 23 octobre 2025 10:42
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Philippe Caverivière
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Complément d'enquête&quot; : Opération « Sauver Sarko », les coulisses d'un fiasco, jeudi 23 octobre 2025 sur France 2

"Complément d'enquête" : Opération « Sauver Sarko », les coulisses d'un fiasco, jeudi 23 octobre 2025 sur France 2

23 octobre 2025 - 10:59

Sur le même thème...

Le spectacle &quot;Viens, on se marre&quot; de Jérémy Lorca diffusé sur France 4 vendredi 24 octobre 2025

Le spectacle "Viens, on se marre" de Jérémy Lorca diffusé sur France 4 vendredi 24 octobre 2025

22 octobre 2025 - 13:06

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 23 octobre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 23 octobre 2025 sur France 2, sommaire du magaz…

21 octobre 2025 - 12:35 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...