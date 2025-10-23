recherche
"Le Bigdil" : Spéciale talents cachés sur RMC Story vendredi 24 octobre 2025 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 23 octobre 2025 136
Vendredi 24 octobre 2025 à 21:10, "Le Bigdil" sera de retour sur RMC Story avec Vincent Lagaf' dans une spéciale « Talents cachés ».

C'est le jeu emblématique qui a marqué des générations, réunissant chaque soir des millions de téléspectateurs autour de Vincent Lagaf’ et de son incontournable complice Bill, pour tenter leur chance et découvrir les surprises cachées derrière le rideau.

Après un retour triomphal, place à la nouvelle saison qui vous réserve beaucoup de surprises...

"Le Bigdil" vous embarque dans une série d’épisodes entièrement thématiques, avec encore plus de jeux, plus de danses, et bien sûr, toujours des voitures à gagner... L’émission monte en puissance avec une centaine de nouveaux jeux créés pour défier les candidats dans une atmosphère survoltée, festive et totalement déjantée !

Chaque émission vous embarque dans un univers unique avec des décors spectaculaires inédits, bien au-delà de ceux de la saison 1, pour une immersion totale dans des ambiances hors du commun : « Rentrée des classes », « Las Vegas », « Halloween », « Japon », « Pyjama Party », « Camping »... et bien d’autres surprises !

Spéciale Talents cachés

Dans ce nouvel épisode, les talents cachés sont à l’honneur sur le plateau du Bigdil ! Les candidats devront tout miser dans des épreuves spectaculaires pour tenter de décrocher de l’argent, des surprises incroyables… et peut-être la légendaire voiture !

Houdini, Sentir des pieds, Lance-ballon ou Moto trial : des défis aussi fous qu’inattendus où tout peut arriver… Préparez-vous à en voir de toutes les couleurs !

Extrait vidéo

Dans l’épreuve Houdini, le candidat doit tester le maximum de clefs pour sortir d’une cage !

Dernière modification le jeudi, 23 octobre 2025 12:26
Suivez nous...