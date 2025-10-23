recherche
Divertissements

Nouvel inédit de "Fauteuils d’orchestre" vendredi 7 novembre 2025 sur France 5, les invités d'Anne Sinclair

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 23 octobre 2025 177
Nouvel inédit de "Fauteuils d’orchestre" vendredi 7 novembre 2025 sur France 5, les invités d'Anne Sinclair

L’émission de musique classique de référence sur le service public retrouve le théâtre du Châtelet à Paris pour une nouvelle émission exceptionnelle diffusée vendredi 7 novembre 2025 à 21:05 sur France 5.

Depuis le Théâtre du Châtelet, Anne Sinclair reçoit dans ce nouveau numéro de "Fauteuils d’orchestre" Benjamin Bernheim, artiste reconnu aujourd’hui comme l’un des plus grands ténors au monde. Il sera rejoint par Ermonela Jaho, soprano albanaise, acclamée sur les scènes du monde entier pour son intensité émotionnelle et sa voix exceptionnelle.

Elle accueillera également la soprano américaine Lisette Oropesa et l'un des barytons français les plus talentueux, Florian Sempey.

Le journaliste de France Musique Max Dozolme consacrera un sujet à l’opéra de Puccini Madame Butterfly, œuvre fétiche d’Ermonela Jaho.

La violoniste Elise Bertrand, « Révélation soliste instrumental » des Victoires de la Musique 2024, viendra interpréter un concerto de Mozart.

Enfin, la seconde partie de l’émission offrira, selon la tradition, un véritable concert mettant à l’honneur ces quatre exceptionnels artistes lyriques.

Ils seront accompagnés tout au long de la soirée par l’Orchestre national d’Ile-de-France, dirigé par Michele Spotti.

Dernière modification le jeudi, 23 octobre 2025 21:22
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Primes à venir, Invités des émissions
Retour en haut

L'info TV en continu

Vitaa illuminera la scène de &quot;Basique, le concert&quot; vendredi 14 novembre 2025 sur France 2

Vitaa illuminera la scène de "Basique, le concert" vendredi 14 novembre 2025 sur France 2

23 octobre 2025 - 21:31

Sur le même thème...

Vitaa illuminera la scène de &quot;Basique, le concert&quot; vendredi 14 novembre 2025 sur France 2

Vitaa illuminera la scène de "Basique, le concert" vendredi 14 novembre 2025 sur France 2

23 octobre 2025 - 21:31

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; : Week-end à Hambourg avec Sophie Jovillard samedi 25 octobre 2025 sur France 2

"Echappées belles" : Week-end à Hambourg avec Sophie Jovillard samedi …

23 octobre 2025 - 13:31 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...